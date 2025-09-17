szeptember 17., szerda

Karambol

2 órája

Durva baleset történt az M5-ösön, hét ember a kisbuszba szorult

Címkék#kamion#m5#baleset#katasztrófavédelem#kisbusz

Autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion ütközött az M5-ösön.

Kovács Nóra

Egymásnak ütközött egy autószállító trélert vontató kisbusz és egy kamion az M5-ös ajtópálya Szeged felé vezető oldalán, Lajosmizse közelében, a 67. és a 68. kilométer között szerda délután. Az egyik járműbe beszorult hét ember. Őket feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és lajosmizsei önkormányzati tűzoltók. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

FRISSÍTÉS: A kisbusz utasaihoz mentőhelikoptert riasztottak.

 

