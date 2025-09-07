Baleset
43 perce
Két autó karambolozott az M5-ösön, az egyik jármű szalagkorlátnak csapódott
Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében történt a baleset vasárnap délelőtt.
Két személyautó karambolozott az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 87-es és 88-as kilométerszelvény között. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi szalagkorlátnak ütközött. A balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.
