Két autó karambolozott az M5-ösön, az egyik jármű szalagkorlátnak csapódott

Két személyautó karambolozott az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 87-es és 88-as kilométerszelvény között. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi szalagkorlátnak ütközött. A balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.

Mentő is érkezett a balesethez

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció