Baleset

1 órája

Két autó karambolozott az M5-ösön, az egyik jármű szalagkorlátnak csapódott

Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében történt a baleset vasárnap délelőtt.

Kovács Nóra

Két személyautó karambolozott az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 87-es és 88-as kilométerszelvény között. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi szalagkorlátnak ütközött. A balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik járművet áramtalanították. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.

mentő is érkezett a balesethez, az M5-ös-re riasztották,
Mentő is érkezett a balesethez
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

