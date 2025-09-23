szeptember 23., kedd

Baleset

1 órája

Mentők is érkeztek a hármas karambolhoz, az egyik autós elhajtott a helyszínről – fotók, videó

Három személyautó karambolozott Kiskunhalason, a Széchenyi utcában, azaz az 53-as főúton, a Botond utca közelében szerda délután. A baleset miatt ketten kórházba kerültek.

Pozsgai Ákos

Információink szerint Kiskunhalason a Széchenyi utcában egy személyautó valamilyen forgalmi ok miatt megállt, azonban az utána érkező jármű belecsúszott a hirtelen megálló autóba, és a második autó is belerohant a középső autó hátuljába. A baleset helyszínére mentők is érkeztek.

a kiskunhalasi baleset helyszíne
Több személyautó ütközött össze Kiskunhalason, a balesethez mentők is érkeztek
Fotó: Pozsgai Ákos

Ketten kórházba kerültek a baleset miatt

Úgy tudjuk, hogy a karambol miatt egy édesanyát és fiát szállították kórházba megfigyelés miatt, ők a középső autóban ültek. Helyszíni információink szerint az első autó, amely hirtelen megállt, elhajtott a helyszínről, azonban a baleset résztvevői lefotózták a járművet. 

Hármas karambol Kiskunhalason

Fotók: Poszgai Ákos

A műszaki mentést a város hivatásos tűzoltói végzik – közölte a katasztrófavédelem. Jelenleg félpályán halad a forgalom. Várják a baleseti helyszínelőket. 

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

 

