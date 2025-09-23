Mentők is érkeztek a hármas karambolhoz, az egyik autós elhajtott a helyszínről – fotók, videó

Információink szerint Kiskunhalason a Széchenyi utcában egy személyautó valamilyen forgalmi ok miatt megállt, azonban az utána érkező jármű belecsúszott a hirtelen megálló autóba, és a második autó is belerohant a középső autó hátuljába. A baleset helyszínére mentők is érkeztek.

Több személyautó ütközött össze Kiskunhalason, a balesethez mentők is érkeztek

Fotó: Pozsgai Ákos

Ketten kórházba kerültek a baleset miatt

Úgy tudjuk, hogy a karambol miatt egy édesanyát és fiát szállították kórházba megfigyelés miatt, ők a középső autóban ültek. Helyszíni információink szerint az első autó, amely hirtelen megállt, elhajtott a helyszínről, azonban a baleset résztvevői lefotózták a járművet.