Baleset

11 órája

Két autó ütközött össze Kecskeméten, forgalmi akadály alakult ki

Címkék#Hoffmann János utca#baleset#katasztrófavédelem

Kedden késő délután történt a baleset Kecskeméten. Érdemes kerülni!

Kovács Nóra

Összeütközött két személyautó Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van – írja a katasztrófavédelem.

Firefighters,Lights,With,Sign,"firefighters"
Két autó ütközött Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

