Két autó ütközött össze Kecskeméten, forgalmi akadály alakult ki

Összeütközött két személyautó Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van – írja a katasztrófavédelem.

Két autó ütközött Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció