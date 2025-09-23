Baleset
1 órája
Két autó ütközött össze Kecskeméten, forgalmi akadály alakult ki
Kedden késő délután történt a baleset Kecskeméten. Érdemes kerülni!
Összeütközött két személyautó Kecskeméten, a Hoffmann János utca és a Hosszú utca kereszteződésében. A balesetben egy parkoló gépkocsi is érintett. A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van – írja a katasztrófavédelem.
