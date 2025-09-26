Megszólalt a kamionsofőr a durva baleset után, friss felvételeken mutatjuk az 54-es főutat

A baleset Bócsa belterületén Bem József utai kereszteződés előtt történt, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze félfrontálisan. Mindkét járműben csak a sofőr utazott.

A balesetben megsérült a személyautó vezetője

Fotó: Pozsgai Ákos

Mentő is érkezett a balesethez

Információink szerint a balesetben a személyautó vezetője zúzódásos sérüléseket szenvedett, őt a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították. A balesetben a kamion sofőrje nem sérült meg.

A kamionsofőr érdeklődésünkre a helyszínen elmondta, hogy Bajáról szállított volna lisztet Tiszakécskére, amikor az 54-es főúton még a település belterületén érkezett vele szemben a személyautó, ami áttért a szemközti sávba, majd visszahúzódott jobb oldalra, utána viszont ismét vissza tért a kamion sávjába, ahol az ütközést már nem sikerült elkerülni és szemből egymásnak csapódtak.

A járműveket a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították.

A baleset során személyautóból rengeteg olajszármazék és hűtővíz folyt az úttestre, ezért a helyszínre érkezett a Közútkezelő, akik a műszaki mentést követően megkezdik az úttest tisztítását.