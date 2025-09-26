szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Ütközés

2 órája

Megszólalt a kamionsofőr a durva baleset után, friss felvételeken mutatjuk az 54-es főutat

Címkék#kamion#baon videó#54-es főút#baleset

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, összeütközött egy autó és egy lisztet szállító kamion Bócsán pénteken délután. Az egyik baleseti helyszínelő elmondása szerint a településen egy nap alatt ez már a negyedik baleset.

Pozsgai Ákos

A baleset Bócsa belterületén  Bem József utai kereszteződés előtt történt, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze félfrontálisan. Mindkét járműben csak a sofőr utazott.

a bócsai baleset helyszíne, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze
A balesetben megsérült a személyautó vezetője
Fotó: Pozsgai Ákos

Mentő is érkezett a balesethez

Információink szerint a balesetben a személyautó vezetője zúzódásos sérüléseket szenvedett, őt a mentők a helyszíni ellátás után a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították. A balesetben a kamion sofőrje nem sérült meg. 

A kamionsofőr érdeklődésünkre a helyszínen elmondta, hogy Bajáról szállított volna lisztet Tiszakécskére, amikor az 54-es főúton még a település belterületén érkezett vele szemben a személyautó, ami áttért a szemközti sávba, majd visszahúzódott jobb oldalra, utána viszont ismét vissza tért a kamion sávjába, ahol az ütközést már nem sikerült elkerülni és szemből egymásnak csapódtak. 

A járműveket a soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították. 

A baleset során  személyautóból rengeteg olajszármazék és hűtővíz folyt az úttestre, ezért a helyszínre érkezett a Közútkezelő, akik a műszaki mentést követően megkezdik az úttest tisztítását. 

Karambol Bócsán

Fotók: Pozsgai Ákos

Teljes útlezárás

A baleset helyszínén a kamion és az összetört autó teljesen elállják az utat, ezért a rendőrök a forgalmat váltakozó irányban a közeli benzinkút területére irányítják. 

Információink szerint a kamion és a személyautó műszaki mentése később kezdődik meg, a nyergesvontatóhoz kamionmentőt várnak, ezért még több órán keresztül forgalomterelésre lehet számítani a baleset helyszínén. 

A baleset pontos körülményeit a Kiskőrös Rendőrkapitányság vizsgálja. 

 

