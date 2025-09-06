szeptember 6., szombat

Baleset

1 órája

Három autó ütközött, mentő is érkezett a balesethez

Címkék#karambol#baleset#katasztrófavédelem

Forgalmi akadályra kell számítani.

Kovács Nóra

Összesen heten ültek abban a három személykocsiban, amelyek egymásba hajtottak az 5-ös főút 63–64-es kilométere között szombat délelőtt. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak, a helyszínre mentő is érkezett. A karambol miatt forgalmi akadályra kell számítani – írja a katasztrófavédelem.

három autó ütközött, mentő érkezett Felsőlajosra,
Mentő is érkezett a balesethez
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

