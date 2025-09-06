Három autó ütközött, mentő is érkezett a balesethez

Összesen heten ültek abban a három személykocsiban, amelyek egymásba hajtottak az 5-ös főút 63–64-es kilométere között szombat délelőtt. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak, a helyszínre mentő is érkezett. A karambol miatt forgalmi akadályra kell számítani – írja a katasztrófavédelem.

Mentő is érkezett a balesethez

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció