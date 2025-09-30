Baleset
1 órája
Hármas karambol lassítja a forgalmat az 55-ösön, jobb elkerülni ezt a szakaszt
A 18-as kilométernél, Mórahalom és Domaszék között ütköztek össze a járművek kedden délután.
Összeütközött három személykocsi az 55-ös főúton, Mórahalom és Domaszék között. A baleset a 18-as kilométernél történt, a járművekben összesen öten utaztak. Az esethez a mórahalmi önkéntes és a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak. A rajok áramtalanítottak. A főút érintett szakaszán átmenetileg csak félpályán lehet közlekedni – írja a katasztrófavédelem.
