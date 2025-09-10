szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

52 perce

Autó a tetején, utas sehol – rejtélyes balesethez riasztották a tűzoltókat

Címkék#autó#baleset#katasztrófavédelem#tűz

Kedden is több balesethez, köztük egy igen különöshöz, és számos tűzesethez riasztották a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltókat.

Digner Brigitta

Árokba borult egy személygépjármű kedd reggel az 54125-ös úton Kiskunfélegyháza közelében. A baleset következtében a jármű kitört egy tűzcsapot is. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.

katasztrófavédelmi összefoglaló
Kedden baleset és számos tűzeset miatt is siettek a tűzoltók
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Trágyarakás égett kedd délután Bugacon, a Félegyházi úton. A bugaci önkéntes és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a rakást erőgéppel széthúzták, a tüzet két vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották. 

Összehordott szemét, lom égett kedd délután Uszódon, a Rákóczi utcában. A kalocsai hivatásos tűzoltók a tüzet két vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották, és értesítették a környezetvédelmi hatóságot.

A tetejére borult egy személyautó szerda hajnalban a 4608-as úton, a Lajosmizse közelében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították és a kerekeire állították a járművet, valamint átvizsgálták a balesete helyszínét. A tűzoltók senkit sem találtak az autóban és a jármű környezetében sem.

Kedden még egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és három esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu