Autó a tetején, utas sehol – rejtélyes balesethez riasztották a tűzoltókat
Kedden is több balesethez, köztük egy igen különöshöz, és számos tűzesethez riasztották a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltókat.
Árokba borult egy személygépjármű kedd reggel az 54125-ös úton Kiskunfélegyháza közelében. A baleset következtében a jármű kitört egy tűzcsapot is. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. Személyi sérülés nem történt.
Trágyarakás égett kedd délután Bugacon, a Félegyházi úton. A bugaci önkéntes és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a rakást erőgéppel széthúzták, a tüzet két vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották.
Összehordott szemét, lom égett kedd délután Uszódon, a Rákóczi utcában. A kalocsai hivatásos tűzoltók a tüzet két vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották, és értesítették a környezetvédelmi hatóságot.
A tetejére borult egy személyautó szerda hajnalban a 4608-as úton, a Lajosmizse közelében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították és a kerekeire állították a járművet, valamint átvizsgálták a balesete helyszínét. A tűzoltók senkit sem találtak az autóban és a jármű környezetében sem.
Kedden még egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és három esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz – közölte a katasztrófavédelem.
