Autó a tetején, utas sehol – rejtélyes balesethez riasztották a tűzoltókat

Trágyarakás égett kedd délután Bugacon, a Félegyházi úton. A bugaci önkéntes és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a rakást erőgéppel széthúzták, a tüzet két vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották.

Összehordott szemét, lom égett kedd délután Uszódon, a Rákóczi utcában. A kalocsai hivatásos tűzoltók a tüzet két vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották, és értesítették a környezetvédelmi hatóságot.

A tetejére borult egy személyautó szerda hajnalban a 4608-as úton, a Lajosmizse közelében. A lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították és a kerekeire állították a járművet, valamint átvizsgálták a balesete helyszínét. A tűzoltók senkit sem találtak az autóban és a jármű környezetében sem.