Baleset

2 órája

Nem adott elsőbbséget a stoptáblánál a sofőr, csúnyán összetörtek az autók – képekkel, videóval

Két személyautó ütközött össze szombat délután Kiskunhalason, a Szabadkai és az Átlós út kereszteződésében. A helyszínről a mentők egy személyt szállítottak kórházba.

Pozsgai Ákos

A baleset délután 3 óra után nem sokkal történt, amikor az Átlós útról az egyik autó kihajtott a stoptáblával, útjelzésekkel védett Szabadkai útra egy éppen érkező másik gépkocsi elé, és összeütköztek. A helyszínre mentők is kiérkeztek, akik információink szerint egy személyt láttak el, szállítottak kórházba. Szemtanúk elmondása szerint a vétkes autó vezetője kétszer is megállt és körbenézett a stoptáblával védett útkereszteződés előtt, majd mégis kihajtott a tőle balról érkező autó elé. 

baleset történt Kiskunhalason
Két személyautó ütközött össze Kiskunhalason
Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset miatt az 53-as főút felől érkező járműveket visszafordították, az összetört autó teljes szélességében elzárta az utat. 

baleset Kiskunhalason
Csúnyán összetörtek az autók
Fotó: Pozsgai Ákos

A helyszínelés jelenleg is zajlik, a baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja majd.

 

 

