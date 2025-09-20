2 órája
Nem adott elsőbbséget a stoptáblánál a sofőr, csúnyán összetörtek az autók – képekkel, videóval
Két személyautó ütközött össze szombat délután Kiskunhalason, a Szabadkai és az Átlós út kereszteződésében. A helyszínről a mentők egy személyt szállítottak kórházba.
A baleset délután 3 óra után nem sokkal történt, amikor az Átlós útról az egyik autó kihajtott a stoptáblával, útjelzésekkel védett Szabadkai útra egy éppen érkező másik gépkocsi elé, és összeütköztek. A helyszínre mentők is kiérkeztek, akik információink szerint egy személyt láttak el, szállítottak kórházba. Szemtanúk elmondása szerint a vétkes autó vezetője kétszer is megállt és körbenézett a stoptáblával védett útkereszteződés előtt, majd mégis kihajtott a tőle balról érkező autó elé.
A baleset miatt az 53-as főút felől érkező járműveket visszafordították, az összetört autó teljes szélességében elzárta az utat.
A helyszínelés jelenleg is zajlik, a baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja majd.