Nem adott elsőbbséget a stoptáblánál a sofőr, csúnyán összetörtek az autók – képekkel, videóval

A baleset délután 3 óra után nem sokkal történt, amikor az Átlós útról az egyik autó kihajtott a stoptáblával, útjelzésekkel védett Szabadkai útra egy éppen érkező másik gépkocsi elé, és összeütköztek. A helyszínre mentők is kiérkeztek, akik információink szerint egy személyt láttak el, szállítottak kórházba. Szemtanúk elmondása szerint a vétkes autó vezetője kétszer is megállt és körbenézett a stoptáblával védett útkereszteződés előtt, majd mégis kihajtott a tőle balról érkező autó elé.

Két személyautó ütközött össze Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset miatt az 53-as főút felől érkező járműveket visszafordították, az összetört autó teljes szélességében elzárta az utat.

Csúnyán összetörtek az autók

Fotó: Pozsgai Ákos

A helyszínelés jelenleg is zajlik, a baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja majd.