Két autó ütközött Baján, teljes útlezárásra kell számítani

Két személygépkocsi karambolozott Baján, a Szabadság út és a Lőkert sor kereszteződésénél hétfő délben. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

Két autó ütközött Baján

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció