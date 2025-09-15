Baleset
2 órája
Két autó ütközött Baján, teljes útlezárásra kell számítani
A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak.
Két személygépkocsi karambolozott Baján, a Szabadság út és a Lőkert sor kereszteződésénél hétfő délben. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.
