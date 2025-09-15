szeptember 15., hétfő

Baleset

2 órája

Két autó ütközött Baján, teljes útlezárásra kell számítani

Címkék#Lőkert sor#Szabadság út#baleset#katasztrófavédelem

A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak.

Kovács Nóra

Két személygépkocsi karambolozott Baján, a Szabadság út és a Lőkert sor kereszteződésénél hétfő délben. A bajai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a katasztrófavédelem.

két autó karambolozott, Baján riasztották a tűzoltókat,
Két autó ütközött Baján
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

