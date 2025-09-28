Két autó ütközött a forgalmas főúton

Két gépkocsi ütközött össze az 52-es főút 15-ös és 16-os kilométerszelvénye között, Fülöpháza térségében vasárnap délelőtt. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók áramtalanítanak. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol irányítás mellett, félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon – írja a katasztrófavédelem.

Két autó ütközött Fülöpháza közelében

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció