Két autó ütközött a forgalmas főúton
Félpályán lezárták az érintett útszakaszt a baleset miatt.
Két gépkocsi ütközött össze az 52-es főút 15-ös és 16-os kilométerszelvénye között, Fülöpháza térségében vasárnap délelőtt. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók áramtalanítanak. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol irányítás mellett, félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon – írja a katasztrófavédelem.
