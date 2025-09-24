szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Baleset

1 órája

Kisodródott a kanyarban, majd árokba csúszott egy autó

A tűzoltók áramtalanították az autót.

Várkonyi Rozália

Kisodródott a kanyarban, majd árokba csúszott egy gépkocsi Kunszentmiklós térségében, az 5203-as út 25-ös kilométerszelvényénél szerda este. A város önkormányzati tűzoltói áramtalanították a járművet, amelyből a vezetője saját erejéből ki tudott szállni. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a balesethez – közölte a katasztrófavédelem.

a rendőrök is a balesethez vonultak
Árokba csúszott egy autó Kunszentmiklósnál
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

