Baleset
1 órája
Kisodródott a kanyarban, majd árokba csúszott egy autó
A tűzoltók áramtalanították az autót.
Kisodródott a kanyarban, majd árokba csúszott egy gépkocsi Kunszentmiklós térségében, az 5203-as út 25-ös kilométerszelvényénél szerda este. A város önkormányzati tűzoltói áramtalanították a járművet, amelyből a vezetője saját erejéből ki tudott szállni. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a balesethez – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Intézkedések
5 órája
Kegyetlen betegség pusztítja a magyar szőlőt, rendkívüli akcióterv indul – videó
Ezt ne hagyja ki!Karambol
7 órája
Kanyarban előzött az autós, félfrontálisan ütközött a szemből érkező kamionnal – fotók, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre