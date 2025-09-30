2 órája
Fának csapódott egy élelmiszert szállító teherautó, teljes szélességében lezárták az utat
Az 5202-es út 54-es kilométeréhez riasztották a tűzoltókat kedd este.
Letért az úttestről, árokba hajtott és egy fának csapódva állt meg egy élelmiszert szállító teherautó Ladánybene és Méntelek között, az 5202-es úton. Az 54-es kilométernél történt balesethez a lajosmizsei önkormányzati, a dabasi és kecskeméti hivatásos tűzoltókat, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották.
A helyszínre mentő is érkezett. A jármű sofőrje a fülkébe szorult, ahhoz, hogy ki tudják szabadítani, előbb a fát kellett eltávolítani, ezután a tűzoltók feszítővágóval és nyomatóhengerekkel teszik szabaddá az utat a mentéshez. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
