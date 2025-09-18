szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Mentők és tűzoltók siettek a kora reggeli karambolhoz a reggeli csúcsforgalomban – fotók, videó

Címkék#baon videó#baleset#Kiskunhalasi Rendőrkapitányság

Két személyautó ütközött csütörtök reggel 7 óra körül az 53-as főút belterületi szakaszán Kiskunhalason. A baleset egy kijelölt gyalogátkelőhely előtt történt.

Pozsgai Ákos

A karambol során nekiütközött az előtte haladó jármű hátuljának az egyik személyautó. A baleset az 53-as főút Fejérföld utcai szakaszán, a Csalogány utcai kereszteződésnél, közvetlen egy kijelölt gyalogos átkelőhely előtt történt.

baleset Kiskunhalason, a csúcsforgalomban ütköztek,
Baleset történt a csúcsforgalomban Kiskunhalason
Fotó: Pozsgai Ákos

A helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek, az egyik autó vezetőjét a helyszíni ellátást követően megfigyelésre a halasi kórház sürgősségi osztályára szállították. Úgy tudjuk, hogy a hátul érkező autó vezetője nem sérült meg a baleset során.

Baleset történt Kiskunhalason

Fotók: Pozsgai Ákos

A tűzoltók áramtalanították a járműveket, a helyszínelés ideje alatt félpályán lezárta a főutat a rendőrség, a forgalom váltakozó irányban rendőri irányítás mellett haladt. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu