3 órája
Mentők és tűzoltók siettek a kora reggeli karambolhoz a reggeli csúcsforgalomban – fotók, videó
Két személyautó ütközött csütörtök reggel 7 óra körül az 53-as főút belterületi szakaszán Kiskunhalason. A baleset egy kijelölt gyalogátkelőhely előtt történt.
A karambol során nekiütközött az előtte haladó jármű hátuljának az egyik személyautó. A baleset az 53-as főút Fejérföld utcai szakaszán, a Csalogány utcai kereszteződésnél, közvetlen egy kijelölt gyalogos átkelőhely előtt történt.
A helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek, az egyik autó vezetőjét a helyszíni ellátást követően megfigyelésre a halasi kórház sürgősségi osztályára szállították. Úgy tudjuk, hogy a hátul érkező autó vezetője nem sérült meg a baleset során.
Baleset történt KiskunhalasonFotók: Pozsgai Ákos
A tűzoltók áramtalanították a járműveket, a helyszínelés ideje alatt félpályán lezárta a főutat a rendőrség, a forgalom váltakozó irányban rendőri irányítás mellett haladt. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.