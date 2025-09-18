Mentők és tűzoltók siettek a kora reggeli karambolhoz a reggeli csúcsforgalomban – fotók, videó

A karambol során nekiütközött az előtte haladó jármű hátuljának az egyik személyautó. A baleset az 53-as főút Fejérföld utcai szakaszán, a Csalogány utcai kereszteződésnél, közvetlen egy kijelölt gyalogos átkelőhely előtt történt.

Baleset történt a csúcsforgalomban Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos

A helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek, az egyik autó vezetőjét a helyszíni ellátást követően megfigyelésre a halasi kórház sürgősségi osztályára szállították. Úgy tudjuk, hogy a hátul érkező autó vezetője nem sérült meg a baleset során.