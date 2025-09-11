szeptember 11., csütörtök

Tanulságos eset

2 órája

Azt mondta a kislány, hogy üldözték az utcán, megszólalt a rendőrség

Címkék#bűnügy#üldözés#rendőrség#kislány

Egy lajosmizsei kislány története pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és hatalmas riadalmat okozott a helyiek körében. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség azonban kiderítette, mi történt valójában, és az igazság egészen más, mint ahogy elsőre hangzott.

Orosz Fanni Flóra

A Facebookon futótűzként terjedt egy lajosmizsei édesanya posztja, amelyben arról írt, hogy kislányát egy férfi üldözni kezdte hazafelé menet. A hír nagy félelmet keltett, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség azonban gyorsan lépett, és a nyomozásuk során kiderült: nem történt bűncselekmény – olvasható a rendőrség bejegyzésében.

a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség azonban gyorsan lépett az ügyben
A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség kiderítette, mi is történt valójában
Fotó: MW / Illusztráció

Mint írják, az édesanya posztja szerint a lajosmizsei kislány kerékpárral tartott hazafelé, amikor egy furgonból egy férfi kiszállt, majd körülbelül tíz méteren keresztül utána futott. Az anya figyelmeztette a helyieket, hogy fokozottan ügyeljenek gyermekeikre, a bejegyzés pedig hamar elterjedt, sok szülőt aggodalommal töltve el.

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség gyorsan kiderítette az igazságot

A helyi rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és egy közeli ház biztonsági kamerájának felvételein sikerült visszanézni az esetet. A felvételek szerint egy szürke autó megáll a helyszínen, majd a kislány a Vörösmarty utca közepéig tekert, ott megfordult és visszaindult. Ezután az autóból kiszállt egy férfi, vállára vette a táskáját, és bement az utca egyik házába. A lányhoz senki sem szólt, és utána sem futottak.

Félelmében találta ki a történetet

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség munkatársai beszéltek a családdal, és kiderült: a kislány csupán megijedt, mert az autóban ülők ránéztek, és félelmében találta ki a történetet. A rendőrök hangsúlyozták, hogy a gyermeket senki ne bántsa, hiszen nem rossz szándék vezérelte.

Fontos üzenet a hatóságoktól

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő híreket mindig körültekintően kezeljék. Ha valaki segítségre szorul, ne a Facebookon kérjen támogatást, hanem közvetlenül a rendőrséget értesítse.

 

 

