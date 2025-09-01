A lángoló autóról az avarra is átterjedt a tűz, két településről riasztottak egységeket

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, teljesen terjedelmében égett egy gépkocsi vasárnap délelőtt az 5302-es út Izsák és Orgovány közötti szakaszán. A tűz mintegy öt négyzetméteren a jármű környezetében az avarra is átterjedt. A szabadszállási önkormányzati és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt – közölte a katasztrófavédelem.

Kigyulladt egy autó Izsák és Orgovány között

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, elakadt egy személygépkocsi vasárnap este Kecskeméten, a Nyíri út és a Balaton utca kereszteződésében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a forgalmat akadályozó gépkocsit kivontatták. Személyi sérülés nem volt.

Vasárnap öt esetben kérték a tűzoltók segítségét lehasadt nagy méretű faágak és kidőlt fák eltávolításához, valamint egy esetben lakásba történő behatoláshoz.