1 órája
A lángoló autóról az avarra is átterjedt a tűz, két településről riasztottak egységeket
Elakadt autó miatt is vonultak a tűzoltók vasárnap. Összesen nyolc esethez riasztották őket.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, teljesen terjedelmében égett egy gépkocsi vasárnap délelőtt az 5302-es út Izsák és Orgovány közötti szakaszán. A tűz mintegy öt négyzetméteren a jármű környezetében az avarra is átterjedt. A szabadszállási önkormányzati és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt – közölte a katasztrófavédelem.
Mint írják, elakadt egy személygépkocsi vasárnap este Kecskeméten, a Nyíri út és a Balaton utca kereszteződésében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a forgalmat akadályozó gépkocsit kivontatták. Személyi sérülés nem volt.
Vasárnap öt esetben kérték a tűzoltók segítségét lehasadt nagy méretű faágak és kidőlt fák eltávolításához, valamint egy esetben lakásba történő behatoláshoz.
