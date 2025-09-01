szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

A lángoló autóról az avarra is átterjedt a tűz, két településről riasztottak egységeket

Címkék#tűzoltó#katasztrófavédelem#tűz

Elakadt autó miatt is vonultak a tűzoltók vasárnap. Összesen nyolc esethez riasztották őket.

Várkonyi Rozália

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, teljesen terjedelmében égett egy gépkocsi vasárnap délelőtt az 5302-es út Izsák és Orgovány közötti szakaszán. A tűz mintegy öt négyzetméteren a jármű környezetében az avarra is átterjedt. A szabadszállási önkormányzati és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt – közölte a katasztrófavédelem.

tűzoltók oltják a lángokat
Kigyulladt egy autó Izsák és Orgovány között
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, elakadt egy személygépkocsi vasárnap este Kecskeméten, a Nyíri út és a Balaton utca kereszteződésében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a forgalmat akadályozó gépkocsit kivontatták. Személyi sérülés nem volt.

Vasárnap öt esetben kérték a tűzoltók segítségét lehasadt nagy méretű faágak és kidőlt fák eltávolításához, valamint egy esetben lakásba történő behatoláshoz.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu