Tűzeset
3 órája
Lángba borult egy autó Kecskeméten
A Mercedes út elején csaptak fel a lángok péntek reggel.
Kigyulladt egy benzinüzemű autó Kecskeméten, a Mercedes úton. A létesítményi tűzoltók vonultak az esethez. A rajok eloltották és áramtalanították a gépkocsit – írja a katasztrófavédelem.
4 órája
Hogyan hat a lelkiállapot a testi egészségre? – podcast az egészségpszichológia mindennapi praktikáiról
