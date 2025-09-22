szeptember 22., hétfő

Micsoda pech!

33 perce

Rosszabbul nem is sülhetett volna el a kecskeméti férfi randevúja

Címkék#autólopás#bűnügy#rendőrség

Egyetlen találkozó miatt szinte mindenét elvesztette a férfi.

Várkonyi Rozália

Egy kecskeméti férfi tavaly szeptember 27-én hajnalban tett bejelentést a rendőrségen, miután autója eltűnt. Elmondása szerint előző este ismerkedett meg egy nővel, akit vendégül látott otthonában. Az éjszaka folyamán zajokra ébredt, és észrevette, hogy a nő – valamint az udvaron parkoló autója – eltűnt. A járműben benne volt a pénztárcája, mobiltelefonja és az iratai is – közölte a rendőrség.

autót és napkollektorokat is ellopott az egyik fiatal
Három fiatal ellopott egy autót Kecskeméten. egyikük más bűncselekményeket is elkövetett korábban
Fotó: Police.hu

Tolvaj trió rendőrkézen

A rendőrség gyorsan megkezdte a nyomozást, és körözést adott ki a gépkocsira. Még aznap sikerült megtalálniuk: a városban a 18 éves nő és 17 éves öccse vezette a lopott autót. 

A nyomozás során kiderült, hogy a lopásban egy harmadik fiatal, egy szintén 17 éves fiú is részt vett, aki azonban már nem volt az autóban, amikor a testvérpárt elfogták. Nemsokára őt is kézre kerítették, és mindhármukat kihallgatták gyanúsítottként.

Napkollektort és rollert is lopott korábban

Mint kiderült, a fiatalabb fiú korábban más bűncselekményeket is elkövetett: májusban egy lezárt elektromos rollert lopott el, júniusban pedig több mint egy tucat napkollektort vitt el egy elhagyatott ház udvaráról. Így végül három különböző lopás miatt kell felelnie.

A nyomozás lezárult, az ügy iratait a rendőrség vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.

 

 

