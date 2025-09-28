Baleset
1 órája
Két autó ütközött, az egyik az oldalára borult
Forgalmi akadályra kell számítani.
Két gépkocsi ütközött össze Kiskunmajsa és Szank között, az 5404-es út 25-ös kilométerszelvényénél vasárnap délután. Az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók a kerekein álló kocsit áramtalanították. A társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, amely miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon – írja a katasztrófavédelem.
