Baleset

2 órája

Két autó ütközött, az egyik az oldalára borult

Címkék#baleset#katasztrófavédelem#oldalára borult

Forgalmi akadályra kell számítani.

Kovács Nóra

Két gépkocsi ütközött össze Kiskunmajsa és Szank között, az 5404-es út 25-ös kilométerszelvényénél vasárnap délután. Az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók a kerekein álló kocsit áramtalanították. A társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, amely miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon – írja a katasztrófavédelem.

két autó ütközött az 5404-es úton,
Két autó ütközött Szank közelében
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

