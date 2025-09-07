Drámai mentés az útszélén, árokba sodródott egy autó

Árokba sodródott egy személyautó Öregcsertő közelében, az 5301-es úton a 60-as és 61-es kilométerszelvény között. A kalocsai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek a gépkocsiból, majd áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.

Árokba sodródott egy autó

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció