Baleset

Árokba borult egy autó, kitört egy tűzcsapot

A baleset kedd reggel történt Kiskunfélegyházánál.

Kovács Nóra

Árokba borult egy személygépjármű az 54125-ös út 3-as kilométerénél, Kiskunfélegyházánál kedd reggel. A baleset következtében a jármű kitört egy tűzcsapot is. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – írja a katasztrófavédelem.

Árokba hajtott egy autó
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

