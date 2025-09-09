Árokba borult egy autó, kitört egy tűzcsapot

Árokba borult egy személygépjármű az 54125-ös út 3-as kilométerénél, Kiskunfélegyházánál kedd reggel. A baleset következtében a jármű kitört egy tűzcsapot is. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – írja a katasztrófavédelem.

Árokba hajtott egy autó

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció