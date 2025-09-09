Baleset
37 perce
Árokba borult egy autó, kitört egy tűzcsapot
A baleset kedd reggel történt Kiskunfélegyházánál.
Árokba borult egy személygépjármű az 54125-ös út 3-as kilométerénél, Kiskunfélegyházánál kedd reggel. A baleset következtében a jármű kitört egy tűzcsapot is. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – írja a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Támogatások
3 órája
Egy apróságon is elúszhat az igénylés, így pályázhat sikeresen otthonfelújításra
Ezt ne hagyja ki!Múltidézés
13 órája
Egy élet a bábok között, a Piróka 24 mesével lopta be magát a nézők szívébe
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre