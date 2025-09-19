Baleset
1 órája
Baleset az 54-esen, ketten utaztak a felborult autóban
Félpályán halad a forgalom.
Árokba sodródott, majd oldalára borult egy gépkocsi az 54-es főút 27-es kilométerszelvényénél, Bugacpusztaháza térségében péntek délelőtt. Ketten utaztak a járműben, amelyet a kiskunfélegyházi hivatásos áramtalanítottak. Az egység és a társhatóságok félpályás útlezárás mellett dolgoznak – írja a katasztrófavédelem.
