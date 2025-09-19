szeptember 19., péntek

Baleset

1 órája

Baleset az 54-esen, ketten utaztak a felborult autóban

Címkék#54-es főút#baleset#katasztrófavédelem

Félpályán halad a forgalom.

Kovács Nóra

Árokba sodródott, majd oldalára borult egy gépkocsi az 54-es főút 27-es kilométerszelvényénél, Bugacpusztaháza térségében péntek délelőtt. Ketten utaztak a járműben, amelyet a kiskunfélegyházi hivatásos áramtalanítottak. Az egység és a társhatóságok félpályás útlezárás mellett dolgoznak – írja a katasztrófavédelem.

árokba borult az autó, az 54-es főúton történt baleset,
Árokba sodródott egy autó Bugacpusztaházánál
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

