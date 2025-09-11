szeptember 11., csütörtök

Baleset

5 órája

Dráma a magasban: áramütés ért egy MVM-dolgozót – képekkel

Súlyos munkabaleset történt csütörtökön Kalocsán. Egy MVM-dolgozót áramütés ért a Paksi köz közelében végzett hálózatfejlesztési munkálatok során.

Zsiga Ferenc

A baleset csütörtök reggel történt a Paksi köz 15. számú ingatlan közelében, mintegy 150 méterre az ipari vasúti átjárótól egy magasfeszültségű oszlopnál. Egyelőre tisztázatlan körülmények között érte áramütés az MVM egyik munkatársát. 

áramütés ért egy MVM-dolgozót
Egy MVM-dolgozót áramütés ért a Paksi köz közelében
Fotó: Zsiga Ferenc

A nagy mozgolódásra figyeltek fel a lakók

A baleset idején – az előzetes tájékoztatásnak megfelelően – a környékbeli ingatlanokban, köztük a Paksi közi lakótelepen és az ipari létesítményekben szünetelt az áramszolgáltatás

A közelben lakók szerint az áramszolgáltatás reggel 8 órakor megszűnt, majd röviddel azt követően arra lettek figyelmesek, hogy a városból kifelé tartva, az ipari vasúti átjárótól jobbra, a Vagyonhasznosító Kft. telephelyének sarkán található nagyfeszültségű villanyoszlopnál nagy a sürgés-forgás, az emelőkosaras darus kocsi is abbahagyta a munkavégzést. 

Az áramütést szenvedett férfit kórházba vitték

Röviddel ezt követően megérkezett a kalocsai mentőszolgálat esetkocsija és a rendőrség is. Az áramütést szenvedett középkorú férfit a mentők a kalocsai Szent Kereszt Kórház Sürgősségi osztályára szállították, úgy tudjuk, állapota stabil, de megfigyelés céljából bent tartják. 

A helyszíni szemlét a rendőrség és a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi szakemberei közösen végezték. Az MVM tájékoztatása szerint a helyszínelés befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül visszakapcsolják az áramot.

Áramütés ért egy férfit Kalocsán

Fotók: Zsiga Ferenc

 

 

