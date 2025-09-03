szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brutális

1 órája

Horrorjelenet Bács-Kiskunban: autója után kötötte a kutyáját, majd tövig nyomta a gázt

Címkék#állatkínzás#kutya#rendőrség

Sokkoló jelenet borzolta a kedélyeket Bács-Kiskunban szeptember első napján. Egy állatkínzó olyan tettet hajtott végre, ami minden jóérzésű embert felháborít. A hatóságok gyorsan léptek, az eset pedig nem maradt következmények nélkül.

Mócza Milán

Szeptember 1-jén egy sofőr olyan horrorjelenetre lett figyelmes, ami minden állatkedvelőt és kutyabarátot kiakasztana – egy személyautó egy kutyát húzott az úton Bács-Kiskunban, közel 100 kilométer/órás sebességgel. Amit tett, nem csupán gonosz dolog, egyenesen törvényellenes. Pórul is járt az állatkínzó – tájékoztatott az esetről a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

állatkínzót kaptak el a rendőrök
Állatkínzót fogtak a rendőrök
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Állatkínzó az úton

Az ősz első napján a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között húzódó úton haladt az autós, amikor szemtanúja lett a bűncselekménynek. Megpróbálta a jármű vezetőjét megállítani és rá is dudált, feltartóztatni azonban nem tudta. Az ismeretlen egy idő után kiszállt a gépkocsiból, betette a sérült kutyát a csomagtartóba, majd egyszerűen továbbhajtott.

Csúnyán megjárta, amit tett

A cselekményt követően a sofőr bejelentést tett a rendőrségen és az esetről készült videót is átadta a hatóságoknak. A felvétel alapján a nyomozók a helyszínt, majd a szóban forgó járművet is azonosították és rövidesen rá is találtak a tettesre. A férfi otthonában kutatást tartottak, melynek során a súlyosan sebesült kutya is előkerült. Őt gyors riasztást követően állatorvos vette kezelésbe, majd menhelyre szállították. A gazdáját állatkínzás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és továbbították az esetet az ügyészség felé.

Nem ez volt az első ilyen eset

A fent említett eset nem az egyetlen, ami Bács-Kiskunban történt az idén. Év elején egy jánoshalmi férfi követett el hasonló kegyetlenséget, amikor a német juhászát kötötte a kocsija után és vonszolta több száz méteren át. Ezt követően sorsára hagyta, kikötve az erdőben – szerencsére azonban bejelentés érkezett az esetről a rendőrségre. Azonban Mázli, a megkínzott német juhász nem sokkal később elhunyt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu