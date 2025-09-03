Horrorjelenet Bács-Kiskunban: autója után kötötte a kutyáját, majd tövig nyomta a gázt

Szeptember 1-jén egy sofőr olyan horrorjelenetre lett figyelmes, ami minden állatkedvelőt és kutyabarátot kiakasztana – egy személyautó egy kutyát húzott az úton Bács-Kiskunban, közel 100 kilométer/órás sebességgel. Amit tett, nem csupán gonosz dolog, egyenesen törvényellenes. Pórul is járt az állatkínzó – tájékoztatott az esetről a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Állatkínzót fogtak a rendőrök

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Állatkínzó az úton

Az ősz első napján a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között húzódó úton haladt az autós, amikor szemtanúja lett a bűncselekménynek. Megpróbálta a jármű vezetőjét megállítani és rá is dudált, feltartóztatni azonban nem tudta. Az ismeretlen egy idő után kiszállt a gépkocsiból, betette a sérült kutyát a csomagtartóba, majd egyszerűen továbbhajtott.

Csúnyán megjárta, amit tett

A cselekményt követően a sofőr bejelentést tett a rendőrségen és az esetről készült videót is átadta a hatóságoknak. A felvétel alapján a nyomozók a helyszínt, majd a szóban forgó járművet is azonosították és rövidesen rá is találtak a tettesre. A férfi otthonában kutatást tartottak, melynek során a súlyosan sebesült kutya is előkerült. Őt gyors riasztást követően állatorvos vette kezelésbe, majd menhelyre szállították. A gazdáját állatkínzás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és továbbították az esetet az ügyészség felé.

Nem ez volt az első ilyen eset

A fent említett eset nem az egyetlen, ami Bács-Kiskunban történt az idén. Év elején egy jánoshalmi férfi követett el hasonló kegyetlenséget, amikor a német juhászát kötötte a kocsija után és vonszolta több száz méteren át. Ezt követően sorsára hagyta, kikötve az erdőben – szerencsére azonban bejelentés érkezett az esetről a rendőrségre. Azonban Mázli, a megkínzott német juhász nem sokkal később elhunyt.