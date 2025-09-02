szeptember 2., kedd

Álhír

39 perce

Valótlan hírek terjednek a meggyilkolt miskei kislány ügyében, megszólalt a rendőrség

A rendőrség cáfolta azokat a közösségi médiában terjedő állításokat, amelyek szerint korábban bántalmazták volna a tragikusan elhunyt miskei kislányt. A hatóság részletesen ismertette az ügy előzményeit.

Kovács Alexandra

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több közösségi csoportban is olyan bejegyzések jelentek meg, melyek azt állították: az elhunyt gyermeket 2024 novemberében egy buszon szülei bántalmazták, a rendőrök pedig tétlenül nézték az esetet.

megszólalt a rendőrség
A hatóság részletesen ismertette az ügy előzményeit
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A rendőrség közleménye szerint ez az állítás nem felel meg a valóságnak.

Mi történt valójában?

A hatóság beszámolója szerint a rendőrök a buszsofőrtől és az utasoktól is megkérdezték, hogy történt-e bármilyen incidens. A bejelentőn kívül senki nem jelezte, hogy bántalmazás történt volna. A szülők elmondták a járőröknek, hogy gyermeküknek nő a foga, emiatt volt nyűgösebb a megszokottnál, ami feszültebbé tette őket is.

Korábbi rendőri intézkedések

2025 januárjában a miskei körzeti megbízott egyszer intézkedett a családnál, mivel a szülők veszekedtek. Az eset során nem merült fel gyermekbántalmazás gyanúja, ugyanakkor a rendőrök jelzést tettek a gyermekjóléti szolgálat felé.

A család helyzete a tragédia előtt

A rendőrség közlése szerint az anya és az apa nem sokkal később szakítottak, majd az asszonynak 2025 februárjában új párja lett: a most elfogott J. Dávid. Azóta a hatóságokhoz semmilyen jelzés nem érkezett arról, hogy a szülők veszekedtek volna, vagy hogy bántalmazták volna a gyerekeket.

A rendőrség álláspontja

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta: semmilyen információ nem merült fel gyermekbántalmazásról, sem a rendőrség, sem a gyermekjóléti szolgálat felé. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak, és ne adjanak tovább valótlan híreszteléseket.

Nevelőapja gyilkolhatta meg a kis Hannát

Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség J. Dávidot, a kislány nevelőapját gyanúsítja a gyilkossággal, ellene hajtóvadászat indult hétfőn este Miskén. Kedden délelőtt 11 órakor elfogták a gyanúsítottat. A férfire a Hírös kommandósok csaptak le, miután egy lakatlan épületben megtalálták.

 

 

