Valótlan hírek terjednek a meggyilkolt miskei kislány ügyében, megszólalt a rendőrség

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több közösségi csoportban is olyan bejegyzések jelentek meg, melyek azt állították: az elhunyt gyermeket 2024 novemberében egy buszon szülei bántalmazták, a rendőrök pedig tétlenül nézték az esetet.

A hatóság részletesen ismertette az ügy előzményeit

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A rendőrség közleménye szerint ez az állítás nem felel meg a valóságnak.

Mi történt valójában?

A hatóság beszámolója szerint a rendőrök a buszsofőrtől és az utasoktól is megkérdezték, hogy történt-e bármilyen incidens. A bejelentőn kívül senki nem jelezte, hogy bántalmazás történt volna. A szülők elmondták a járőröknek, hogy gyermeküknek nő a foga, emiatt volt nyűgösebb a megszokottnál, ami feszültebbé tette őket is.

Korábbi rendőri intézkedések

2025 januárjában a miskei körzeti megbízott egyszer intézkedett a családnál, mivel a szülők veszekedtek. Az eset során nem merült fel gyermekbántalmazás gyanúja, ugyanakkor a rendőrök jelzést tettek a gyermekjóléti szolgálat felé.

A család helyzete a tragédia előtt

A rendőrség közlése szerint az anya és az apa nem sokkal később szakítottak, majd az asszonynak 2025 februárjában új párja lett: a most elfogott J. Dávid. Azóta a hatóságokhoz semmilyen jelzés nem érkezett arról, hogy a szülők veszekedtek volna, vagy hogy bántalmazták volna a gyerekeket.

A rendőrség álláspontja

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta: semmilyen információ nem merült fel gyermekbántalmazásról, sem a rendőrség, sem a gyermekjóléti szolgálat felé. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak, és ne adjanak tovább valótlan híreszteléseket.