szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

36 perce

Akácos aljnövényzete kapott lángra, egy tanyát is elért a tűz

Címkék#tűzeset#aljnövényzet#katasztró­favédelem

Több egység érkezett a helyszínre.

Kovács Nóra

Kigyulladt egy akácos aljnövényzete Szentkirály külterületén, az Alsó tanyánál hétfő délután. A tűz egy tanya udvarát is érintette. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Az oltást egy kecskeméti vízszállító jármű is segítette. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak – írja a katasztrófavédelem.

lángolt az aljnövényzet,
Lángra kapott az akácos aljnövényzete
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu