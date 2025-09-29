Tűzeset
36 perce
Akácos aljnövényzete kapott lángra, egy tanyát is elért a tűz
Több egység érkezett a helyszínre.
Kigyulladt egy akácos aljnövényzete Szentkirály külterületén, az Alsó tanyánál hétfő délután. A tűz egy tanya udvarát is érintette. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Az oltást egy kecskeméti vízszállító jármű is segítette. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak – írja a katasztrófavédelem.
