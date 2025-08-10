Baleset
21 perce
Villanyoszlopnak csapódott egy autó, a mentőket is riasztották
Soltvadkert külterületén történt a súlyos baleset.
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a Vadkerti-tó úton, Soltvadkert külterületén vasárnap délelőtt. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett – írja a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Kecskemét
53 perce
Több napra lezárják a belvárosi utcákat, az ott parkoló autók tulajdonosait is figyelmeztetik
Ezt ne hagyja ki!Tervek
2 órája
Kézzelfoghatóvá vált a fejlesztés, bemutatta az új áruház helyszínét Kecskemét polgármestere
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre