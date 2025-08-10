augusztus 10., vasárnap

Baleset

1 órája

Villanyoszlopnak csapódott egy autó, a mentőket is riasztották

Soltvadkert külterületén történt a súlyos baleset.

Kovács Nóra

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a Vadkerti-tó úton, Soltvadkert külterületén vasárnap délelőtt. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett – írja a katasztrófavédelem.

baleset Soltvadkerten, villanyoszlopnak ütközött az autó
Baleset történt Soltvadkerten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

