augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

1 órája

Brutális leszámolás egy ló miatt: ásóval és lapáttal támadtak egy családra

Címkék#támadás#bűnügy#vádemelési javaslat

Egy korábbi konfliktus verekedésig fajult Csengődön, ahol egy család négy férfi tagja lapáttal és ásóval támadt rá egy társaság tagjaira az utcán. A nyomozók vádemelést javasolnak az elkövetőkkel szemben.

Várkonyi Rozália

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte annak a négy férfinak az ügyét, akik 2024. június 9-én egy csengődi utcában rátámadtak egy négyfős társaságra. A 38 éves apa, 21 éves veje, valamint 20 és 17 éves fia egy korábbi elszámolási vita miatt rátámadt négy emberre – közölte a rendőrség.

verekedés, vita
Verekedésig fajult a vita egy ló miatt
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, a  21 éves férfi lapáttal oldalba vágta a társaság egyik tagját, majd az apa ásóval fejbe vágta. A sértett a földre zuhant, és eszméletét vesztette. A segítségére siető nőt szintén bántalmazták, ahogyan a másik két embert is.

Mind a négy férfi ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt indult eljárás, míg a két fiatalabbnak emellett könnyű testi sértés vétsége miatt is felelnie kell.

A rendőrség megállapította: a konfliktust egy korábbi elszámolási vita váltotta ki, mivel a megtámadott társaság tagjai egy korábban vásárolt ló árát csak részben fizették ki. A nyomozás lezárult, az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu