32 perce
Brutális leszámolás egy ló miatt: ásóval és lapáttal támadtak egy családra
Egy korábbi konfliktus verekedésig fajult Csengődön, ahol egy család négy férfi tagja lapáttal és ásóval támadt rá egy társaság tagjaira az utcán. A nyomozók vádemelést javasolnak az elkövetőkkel szemben.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte annak a négy férfinak az ügyét, akik 2024. június 9-én egy csengődi utcában rátámadtak egy négyfős társaságra. A 38 éves apa, 21 éves veje, valamint 20 és 17 éves fia egy korábbi elszámolási vita miatt rátámadt négy emberre – közölte a rendőrség.
Mint írják, a 21 éves férfi lapáttal oldalba vágta a társaság egyik tagját, majd az apa ásóval fejbe vágta. A sértett a földre zuhant, és eszméletét vesztette. A segítségére siető nőt szintén bántalmazták, ahogyan a másik két embert is.
Mind a négy férfi ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt indult eljárás, míg a két fiatalabbnak emellett könnyű testi sértés vétsége miatt is felelnie kell.
A rendőrség megállapította: a konfliktust egy korábbi elszámolási vita váltotta ki, mivel a megtámadott társaság tagjai egy korábban vásárolt ló árát csak részben fizették ki. A nyomozás lezárult, az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek.
Radikális változások következhetnek a mezőgazdaságban, így alakul át a vetésterület
Hátborzongató üzenet várta az urbexezőket az elhagyatott hotel falán – veszélyessé vált a látogatása