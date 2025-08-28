A harmadik euró már nem fialt, így bukott le a trükkös trió

A vádirat szerint a lajosmizsei férfi egy ismeretlentől 5 darab, azonos sorszámú hamis 100 eurós bankjegyet szerzett meg. Bűntársai szintén tisztában voltak azzal, hogy a bankók hamisak. Megállapodtak, hogy hamis bankjegyekkel fizetnek a kis összegű vásárlások után, hogy a visszajáróval valódi pénzt szerezzenek. Tervüknek megfelelően az eurót beszerző férfi autóval a kiszemelt üzlethez, étteremhez vagy üzemanyagkúthoz szállította a társait, akik sikeres fizetést követően a visszajárót is neki adták oda.

Hamis euróval fizettek az üzletekben

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Háromszor is visszamentek egy üzletbe a pénzhamisítók

Hat próbálkozásukból háromszor siker koronázta tettüket. A csekély összegű áru kifizetése után alkalmanként mintegy 36–38 ezer forint visszajárót tehettek zsebre. Vesztüket az okozta, hogy ugyanabban az üzletben két sikeres fizetést követően harmadszor is próbálkoztak, ekkor azonban már az üzlet vezetője résen volt és megakadályozta a cselekményüket.

A vádlottak által átadott bankjegyek valójában síknyomtatással készített hamisítványok, amelyek a színükben, méretükben és rajzolatukban megegyeztek a valódi bankjegyekkel. Hiányoztak azonban róluk a biztonsági elemek, így a vízjel kombináció, biztonsági szál és a fluoreszkáló jelzőrost. Ráadásul az elő- és a hátoldalukon „prop copy” felirat is szerepelt, ami a valódi bankjegyen nincs.

Az ügyészség mindhármójukat bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével vádolja és ezért velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a hamis bankjegyeket is el kell kobozni. Bűnösségükről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – írja az ügyészség.