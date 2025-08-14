augusztus 14., csütörtök

Vádemelés

Cégeket húzott le a kamu csatornatisztító, meglepően egyszerű módszerrel svindlizett

Többrendbeli csalás miatt emeltek vádat egy solti férfi ellen. A vádlott nyolc vállalkozásból el nem végzett csatornatisztítási munkával próbált pénzhez jutni, ebből hét esetben sikerrel is járt, több mint 600 000 forintot kicsalva a cégektől.

A vádirat szerint a solti férfi 2024 januárja és szeptembere között több településen, köztük Tiszakécskén és Halásztelken is megjelent különböző vállalkozásoknál. A férfi éttermek és kávézók alkalmazottait kereste fel azzal, hogy cégüknél korábban csatornatisztítást végzett, melynek kérte kifizetését. Hogy állítását alátámassza valótlan tartalmú számlákat és vállalkozási szerződéseket is átadott, melyek meggyőzték az alkalmazottakat.

vállalkozásoktól csalt ki pénzt, százezreket szerzett a solti férfi,
Éttermektől és pékségektől is csalt ki pénzt a solti férfi
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Százezereket csalt ki hamis számlákkal

Szinte mindenki hitt a vádlottnak és részben vagy egészben kifizették a kért összeget, egy alkalmazott, azonban a tulajdonossal való egyeztetés után megtagadta a kifizetést. A solti férfi több mint 600 000 forintot szerzett a csalásokból.

Az ügyészség a férfit 4 rendbeli csalás bűntettével, 1 rendbeli csalás bűntettének kísérletével, 3 rendbeli csalás vétségével, valamint 8 rendbeli hamis magánokirat felhasználása vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – írja az ügyészség.

 

