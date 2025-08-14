Cégeket húzott le a kamu csatornatisztító, meglepően egyszerű módszerrel svindlizett

A vádirat szerint a solti férfi 2024 januárja és szeptembere között több településen, köztük Tiszakécskén és Halásztelken is megjelent különböző vállalkozásoknál. A férfi éttermek és kávézók alkalmazottait kereste fel azzal, hogy cégüknél korábban csatornatisztítást végzett, melynek kérte kifizetését. Hogy állítását alátámassza valótlan tartalmú számlákat és vállalkozási szerződéseket is átadott, melyek meggyőzték az alkalmazottakat.

Éttermektől és pékségektől is csalt ki pénzt a solti férfi

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Százezereket csalt ki hamis számlákkal

Szinte mindenki hitt a vádlottnak és részben vagy egészben kifizették a kért összeget, egy alkalmazott, azonban a tulajdonossal való egyeztetés után megtagadta a kifizetést. A solti férfi több mint 600 000 forintot szerzett a csalásokból.

Az ügyészség a férfit 4 rendbeli csalás bűntettével, 1 rendbeli csalás bűntettének kísérletével, 3 rendbeli csalás vétségével, valamint 8 rendbeli hamis magánokirat felhasználása vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni – írja az ügyészség.