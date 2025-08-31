Közlekedés
1 órája
Utoléréses baleset miatt egy sávon halad a forgalom az M5-ösön
Vasárnap délelőtt baleset történt az M5-ösön, Ócsa és Inárcs között.
Három gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az M5-ös autópálya 33-as kilométerszelvényénél, Ócsa és Inárcs között, a Budapest felé vezető irányban. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon – közölte a katasztrófavédelem.
Az Útinform tájékoztatása szerint a a baleset miatt a torlódás meghaladta a 2-3 kilométer, ezért kérik, fokozott figyelemmel közlekedjenek!
