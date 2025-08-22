A halál torkából hozta vissza utasát a buszsofőr, életet mentett a kiskunhalasi állomás előtt

A Kiskunmajsára induló vonatpótló buszon egy idős férfi lett rosszul. Információink szerint a sofőr, amint észlelte a bajt, azonnal a segítségére sietett. A férfi ekkor már nem lélegzett, szívműködése is leállt. A buszvezető egy utas közreműködésével rögtön megkezdte az újraélesztést, miközben értesítették a mentőket.

Habozás nélkül megkezdte az újraélesztést a buszsofőr

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Országos Mentőszolgálat kiskunhalasi egysége perceken belül a helyszínre ért. Az esetkocsi személyzete átvette az ellátást, és közel egy órán át küzdöttek a férfi életéért. Az erőfeszítések végül sikerrel jártak: az utast stabil állapotban tudták elszállítani a halasi kórházba.