Micsoda hős!

3 órája

A halál torkából hozta vissza utasát a buszsofőr, életet mentett a kiskunhalasi állomás előtt

Drámai percek játszódtak le péntek kora reggel a kiskunhalasi vasútállomás előtt: az egyik vonatpótló busz utasa rosszul lett, és a helyszínen újra kellett éleszteni. A volánjárat vezetője – aki korábban tűzoltóként szolgált – habozás nélkül megkezdte a beavatkozást.

Pozsgai Ákos

A Kiskunmajsára induló vonatpótló buszon egy idős férfi lett rosszul. Információink szerint a sofőr, amint észlelte a bajt, azonnal a segítségére sietett. A férfi ekkor már nem lélegzett, szívműködése is leállt. A buszvezető egy utas közreműködésével rögtön megkezdte az újraélesztést, miközben értesítették a mentőket.

újraélesztést hajtott végre a kiskunhalasi állomás előtt a buszsofőr
Habozás nélkül megkezdte az újraélesztést a buszsofőr
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Országos Mentőszolgálat kiskunhalasi egysége perceken belül a helyszínre ért. Az esetkocsi személyzete átvette az ellátást, és közel egy órán át küzdöttek a férfi életéért. Az erőfeszítések végül sikerrel jártak: az utast stabil állapotban tudták elszállítani a halasi kórházba.

 

 

