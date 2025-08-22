3 órája
A halál torkából hozta vissza utasát a buszsofőr, életet mentett a kiskunhalasi állomás előtt
Drámai percek játszódtak le péntek kora reggel a kiskunhalasi vasútállomás előtt: az egyik vonatpótló busz utasa rosszul lett, és a helyszínen újra kellett éleszteni. A volánjárat vezetője – aki korábban tűzoltóként szolgált – habozás nélkül megkezdte a beavatkozást.
A Kiskunmajsára induló vonatpótló buszon egy idős férfi lett rosszul. Információink szerint a sofőr, amint észlelte a bajt, azonnal a segítségére sietett. A férfi ekkor már nem lélegzett, szívműködése is leállt. A buszvezető egy utas közreműködésével rögtön megkezdte az újraélesztést, miközben értesítették a mentőket.
Az Országos Mentőszolgálat kiskunhalasi egysége perceken belül a helyszínre ért. Az esetkocsi személyzete átvette az ellátást, és közel egy órán át küzdöttek a férfi életéért. Az erőfeszítések végül sikerrel jártak: az utast stabil állapotban tudták elszállítani a halasi kórházba.
