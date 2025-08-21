augusztus 21., csütörtök

Katasztrófavédelem

1 órája

Fóliasátorban és egy melléképületben is pusztított a tűz

Címkék#tűzeset#baleset#katasztrófavédelem

Több helyen is kigyulladt a száraznövényzet szerdán Bács-Kiskunban, emellett egy mellképületben is felcsaptak a lángok.

Várkonyi Rozália

Szerdán 4 tűzesettel és 3 műszaki mentéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

tűzoltók a helyszínen
Ezekre a helyekre vonultak a tűzoltók
Fotó: MW / Illusztráció

Baleset

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk érintőlegesen összeütközött két személyautó szerda délelőtt az 52-es főúton, Ballószög közelében. A kerekegyházi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. A balesetben senki sem sérült meg – derül ki a katasztrófavédelem összefoglalójából.

Tűzesetek

Tűz keletkezett egy melléképületben szerda délután Kiskunmajsán, az István király utcában. A kiskunmajsai hivatásos és önkéntes tűzoltók egy kiskunhalasi vízszállító jármű közreműködésével három vízsugárral oltották el a tüzet. Az egységek két gázpalackot is kivittek az épületből, amelyeket vízsugárral visszahűtöttek. A mentők egy embert kórházba szállítottak.

Három, zártkerti területen száraz növényzet, fóliasátor a benne tárolt kerti szerszámokkal és nagy mennyiségű szerves hulladék égett szerda délután Kiskunfélegyháza külterületén. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók négy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Egy romos tanya és a környezetében lévő száraz növényzet, farakások és szalmabálák égtek mintegy másfél hektáron szerda délután Soltszentimre közelében. A kiskőrösi, a solti, a kecskeméti és a kiskunhalasi hivatásos, valamint a szabadszállási önkormányzati tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával öt vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. A tűzoltók munkáját egy erőgéppel is segítették.

Szerdán még egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és három esetben kérték a segítségüket lehasadt nagy méretű faágak és kidőlt fák eltávolításához.

 

 

