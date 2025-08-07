A tűzgyújtási tilalom alatt égette a kábeleket, több ház is veszélybe került miatta

A vádirat szerint egy kiskunhalasi nő 2024. augusztus 21-én, az esti órákban – az országos tűzgyújtási tilalom ellenére – rézkábelek műanyag borítását égette a lakóingatlana mögötti területen. Miután öngyújtóval meggyújtotta a földön elhelyezett kábeleket, a tűz hirtelen átterjedt a száraz növényzetre. A lángok mintegy 3000 négyzetmétert érintettek, és a tüzet a katasztrófavédelem munkatársai fékezték meg. Az eset során több lakóház is veszélybe került, de személyi sérülés nem történt.

Az ügyészség a nőt közveszélyokozás bűntettével vádolja, és tárgyalás mellőzésével – büntetővégzés keretében – végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog határozni – zárul a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye.