Vádemelés

45 perce

A tűzgyújtási tilalom alatt égette a kábeleket, több ház is veszélybe került miatta

Címkék#tűz#Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség#katasztrófavédelem#tűzgyújtási tilalom

A Kecskeméti Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt emelt vádat egy nővel szemben. A tűzgyújtási tilalom ellenére rézkábeleket égetett és a nagy szárazság miatt mintegy 3000 négyzetméteren kigyulladt a száraz aljnövényzet.

Várkonyi Rozália

A vádirat szerint egy kiskunhalasi nő 2024. augusztus 21-én, az esti órákban – az országos tűzgyújtási tilalom ellenére – rézkábelek műanyag borítását égette a lakóingatlana mögötti területen. Miután öngyújtóval meggyújtotta a földön elhelyezett kábeleket, a tűz hirtelen átterjedt a száraz növényzetre. A lángok mintegy 3000 négyzetmétert érintettek, és a tüzet a katasztrófavédelem munkatársai fékezték meg. Az eset során több lakóház is veszélybe került, de személyi sérülés nem történt.

A tűzgyújtási tilalom alatt okozott tüzet,vádat emeltek ellene
A tűzgyújtási tilalom alatt okozott tüzet és emiatt nagy területen kigyulladt a száraznövényzet
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A tűzgyújtási tilalom alatt okozott tüzet

Az ügyészség a nőt közveszélyokozás bűntettével vádolja, és tárgyalás mellőzésével – büntetővégzés keretében – végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog határozni – zárul a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye.

 

 

