Nagy erőkkel sikerült megfékezni a lángokat az 52-es főúton

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, kigyulladt a száraz fű Fülöpháza közelében, az 52-es főút mellett hétfő délelőtt.

Több település tűoltói oltották el a lángokat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hétfő délután az utómunkálatokat kezdték el a tűzoltók. A lángok körülbelül öt hektárnyi területet érintettek, amit a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók oltottak el. A munkálatokban civilek és egy erőgép is segítettek – közölte a katasztrófavédelem.