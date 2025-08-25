Katasztrófavédelem
2 órája
Nagy erőkkel sikerült megfékezni a lángokat az 52-es főúton
Körülbelül öt hektáron csapott fel a tűz hétfőn.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, kigyulladt a száraz fű Fülöpháza közelében, az 52-es főút mellett hétfő délelőtt.
Hétfő délután az utómunkálatokat kezdték el a tűzoltók. A lángok körülbelül öt hektárnyi területet érintettek, amit a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók oltottak el. A munkálatokban civilek és egy erőgép is segítettek – közölte a katasztrófavédelem.
4 órája
