Katasztrófavédelem

2 órája

Nagy erőkkel sikerült megfékezni a lángokat az 52-es főúton

Címkék#tűzeset#52-es főút#katasztrófavédelem

Körülbelül öt hektáron csapott fel a tűz hétfőn.

Várkonyi Rozália

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, kigyulladt a száraz fű Fülöpháza közelében, az 52-es főút mellett hétfő délelőtt. 

a tűzoltók oltják a lángokat
Több település tűoltói oltották el a lángokat
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hétfő délután az utómunkálatokat kezdték el a tűzoltók. A lángok körülbelül öt hektárnyi területet érintettek, amit a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók oltottak el. A munkálatokban civilek és egy erőgép is segítettek – közölte a katasztrófavédelem.

 

 

