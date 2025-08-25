Mintegy három hektáron égett a száraz fű

Száraz fű égett Kerekegyháza közelében, az 5214-es út mellett hétfő délután. A tűz körülbelül három hektárnyi terület érintett. A lángokat a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók oltották el, öt vízsugárral – írja a katasztrófavédelem.

Száraz fű kapott lángra Kerekegyházán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció