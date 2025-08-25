augusztus 25., hétfő

Tűzeset

2 órája

Mintegy három hektáron égett a száraz fű

Címkék#tűzeset#száraz fű#katasztrófavédelem

Több egységet riasztottak a helyszínre.

Kovács Nóra

Száraz fű égett Kerekegyháza közelében, az 5214-es út mellett hétfő délután. A tűz körülbelül három hektárnyi terület érintett. A lángokat a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók oltották el, öt vízsugárral – írja a katasztrófavédelem.

lángra kapott a száraz fű, Kerekegyházán oltották a tüzet,
Száraz fű kapott lángra Kerekegyházán
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

