Tűzeset
2 órája
Mintegy három hektáron égett a száraz fű
Több egységet riasztottak a helyszínre.
Száraz fű égett Kerekegyháza közelében, az 5214-es út mellett hétfő délután. A tűz körülbelül három hektárnyi terület érintett. A lángokat a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók oltották el, öt vízsugárral – írja a katasztrófavédelem.
