Lángra kapott a rakodógép, több egységet riasztottak

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy rakodógép Nyárlőrinc külterületén péntek délelőtt. A 44-es főút 22-es kilométerének közelében égő munkagéphez a kecskeméti hivatásos tűzoltók több egységét riasztották. A rajok habosított vízsugárral oltják a rakodógépet – írja a katasztrófavédelem.

Rakodógép kapott lángra

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció