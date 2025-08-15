Tűzeset
32 perce
Lángra kapott a rakodógép, több egységet riasztottak
A rajok habosított vízsugárral oltják a rakodógépet
Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy rakodógép Nyárlőrinc külterületén péntek délelőtt. A 44-es főút 22-es kilométerének közelében égő munkagéphez a kecskeméti hivatásos tűzoltók több egységét riasztották. A rajok habosított vízsugárral oltják a rakodógépet – írja a katasztrófavédelem.
