augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

32 perce

Lángra kapott a rakodógép, több egységet riasztottak

Címkék#tűzeset#katasztrófavédelem#munkagép

A rajok habosított vízsugárral oltják a rakodógépet

Kovács Nóra

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy rakodógép Nyárlőrinc külterületén péntek délelőtt. A 44-es főút 22-es kilométerének közelében égő munkagéphez a kecskeméti hivatásos tűzoltók több egységét riasztották. A rajok habosított vízsugárral oltják a rakodógépet – írja a katasztrófavédelem.

rakodógép lángol, a 44-es főútra sietnek oltani,
Rakodógép kapott lángra
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu