augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Tűzeset

1 órája

Több tűzoltóegység is érkezett a hatalmas lángokhoz

Három vízsugárral oltották a lángokat.

Kovács Nóra

Körbálák és egy melléképület is lángra kapott Jakabszállás közelében egy tanyán. A kiskőrösi és kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották az épület lángjait, a hetven darab körbálát pedig felügyelet mellett elégetik – írja a katasztrófavédelem.

lángra kapott a melléképület, körbálák is égtek Jakabszálláson,
Melléképület is lángolt Jakabszálláson
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

