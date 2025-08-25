Tűzeset
1 órája
Több tűzoltóegység is érkezett a hatalmas lángokhoz
Három vízsugárral oltották a lángokat.
Körbálák és egy melléképület is lángra kapott Jakabszállás közelében egy tanyán. A kiskőrösi és kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották az épület lángjait, a hetven darab körbálát pedig felügyelet mellett elégetik – írja a katasztrófavédelem.
Beruházás
2 órája
Befejeződött a Rudolf-kert fejlesztése, új otthont kapnak a városi rendezvények és koncertek
